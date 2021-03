Полицейский рейд в Банги и зачистка трассы в Бокаранга — что произошло в ЦАР 10 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 10 марта 2021 года.

Правительственным силам удалось освободить от боевиков 25 городов за последние два месяца контрнаступления. Такие цифры привел аналитик и политический обозреватель Серж Амаду.

Тем не менее центральноафриканские военнослужащие временно прекратили боевые операции и сконцентрировались на зачистке подконтрольных территорий от бандитов. Как сообщает оппозиционное издание Corbeau News, с одной из вооруженных групп армейские подразделения могли вступить в бой в районе трассы Бозум – Бокаранга.

В Банги провели полицейскую операцию. Силовики оцепили шестой округ города. Местных жителей просили предъявлять документы для свободного передвижения по столице. Журналист Фридолен Нгулу добавил, что во время оперативных мероприятий правоохранители задержали несколько молодых людей.

Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе официально взял на себя руководство отрядами боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Издание Centrafrica опубликовало фотографию документа, в котором опальный политик обещает радикалам оправдать оказанное ему доверие.

На снимке видно, что документ был подписан еще 18 февраля, когда беглый экс-президент и его сторонники отрицали связь с конгломератом группировок.

В ЦАР продолжается организация второго тура выборов в законодательные органы. Журналист Фридолен Нгулу опубликовал фото из Банги с агитационными материалами кандидатов в парламент.

Министр транспорта ЦАР Гисмала Хамза объявила о возобновлении дорожных работ на северо-востоке страны. Она отметила, что это стало возможно благодаря действиям правительственных сил, которым удалось восстановить контроль в регионе.

В будущем ведомство планирует возобновить строительство автомагистралей между городами Кага-Бандоро, Мбре, Нделе и Бирао. Согласно проекту, общая протяженность дорожной сети займет почти тысячу километров, из которых на данный момент построено 70.

В столице ЦАР прошел финал конкурса «Мисс Банги — 2021». Победительницей стала участница по имени Каджи Фалл. Решающий этап состязания за титул первой девушки столицы состоялся в присутствии властей Центральноафриканской Республики и представителей российской миссии. Самая красивая участница получила в качестве приза миллион африканских франков.

The finale of the beauty contest Miss Bangui 2021 took place on March 8 in the #CentralAfricanRepublic.



Kadji Fall is named the most beautiful girl among the 10 candidates in this competition organized with the support of the Russian mission in the CAR. pic.twitter.com/7oqUwyRLNK