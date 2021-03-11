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Полицейский рейд в Банги и зачистка трассы в Бокаранга — что произошло в ЦАР 10 марта

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Полицейский рейд в Банги и зачистка трассы в Бокаранга — что произошло в ЦАР 10 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 10 марта 2021 года.

Полицейский рейд в Банги и зачистка трассы в Бокаранга — что произошло в ЦАР 10 марта

Хроника боевых действий

Правительственным силам удалось освободить от боевиков 25 городов за последние два месяца контрнаступления. Такие цифры привел аналитик и политический обозреватель Серж Амаду.

Тем не менее центральноафриканские военнослужащие временно прекратили боевые операции и сконцентрировались на зачистке подконтрольных территорий от бандитов. Как сообщает оппозиционное издание Corbeau News, с одной из вооруженных групп армейские подразделения могли вступить в бой в районе трассы Бозум – Бокаранга.

В Банги провели полицейскую операцию. Силовики оцепили шестой округ города. Местных жителей просили предъявлять документы для свободного передвижения по столице. Журналист Фридолен Нгулу добавил, что во время оперативных мероприятий правоохранители задержали несколько молодых людей.

Политика

Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе официально взял на себя руководство отрядами боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Издание Centrafrica опубликовало фотографию документа, в котором опальный политик обещает радикалам оправдать оказанное ему доверие.

«Вы попросили меня возглавить CPC в качестве генерального координатора. Отвечаю на ваш призыв. Я понимаю важность оказанного мне доверия и масштаб миссии, которая нам предстоит. Я полон решимости осуществить это», — написал Бозизе.

На снимке видно, что документ был подписан еще 18 февраля, когда беглый экс-президент и его сторонники отрицали связь с конгломератом группировок.

В ЦАР продолжается организация второго тура выборов в законодательные органы. Журналист Фридолен Нгулу опубликовал фото из Банги с агитационными материалами кандидатов в парламент.

Экономика

Министр транспорта ЦАР Гисмала Хамза объявила о возобновлении дорожных работ на северо-востоке страны. Она отметила, что это стало возможно благодаря действиям правительственных сил, которым удалось восстановить контроль в регионе.

В будущем ведомство планирует возобновить строительство автомагистралей между городами Кага-Бандоро, Мбре, Нделе и Бирао. Согласно проекту, общая протяженность дорожной сети займет почти тысячу километров, из которых на данный момент построено 70. 

Общество

В столице ЦАР прошел финал конкурса «Мисс Банги — 2021». Победительницей стала участница по имени Каджи Фалл. Решающий этап состязания за титул первой девушки столицы состоялся в присутствии властей Центральноафриканской Республики и представителей российской миссии. Самая красивая участница получила в качестве приза миллион африканских франков.

«Как победительница, я прошу всех центральноафриканцев, всех молодых людей страны сражаться за мир. Будьте едины! Любовь и солидарность — это то, что приведет нас к миру в ЦАР», — заявила она.

Всемирный банк выделит 54 миллиона долларов на поддержку базового образования в республике. В рамках проекта финансирования планируется запуск программы ускоренного обучения.

Как пояснили местные власти, из-за бесчинств боевиков многие жители вместе с детьми покинули родные города и деревни. Уровень образования серьезно пострадал при нестабильной ситуации в области безопасности.

Однако теперь, когда положение стабилизировалось, государство собирается активнее включаться в учебный процесс юных граждан страны. Кроме того, пожертвование для центральноафриканских детей сделала Япония, направившая в ЦАР 1,22 миллиона долларов через ЮНИСЕФ.

Диаспора ЦАР в США поддержала правительственные войска пожертвованием в размере 2,7 миллиарда. Об этом сообщило Министерство обороны ЦАР на своей странице в Facebook.

 

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