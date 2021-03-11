Полицейский рейд в Банги и зачистка трассы в Бокаранга — что произошло в ЦАР 10 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 10 марта 2021 года.

Хроника боевых действий

Правительственным силам удалось освободить от боевиков 25 городов за последние два месяца контрнаступления. Такие цифры привел аналитик и политический обозреватель Серж Амаду.

#centrafrique: Au total 25 villes sont déjà reprises par les forces armées centrafricaines et leurs alliés en moins de deux mois ????????????????????????#bonjour #Africa #RCA pic.twitter.com/rsJ5LQW3EQ — Serge Amadou (@serge_amadou) March 10, 2021

Тем не менее центральноафриканские военнослужащие временно прекратили боевые операции и сконцентрировались на зачистке подконтрольных территорий от бандитов. Как сообщает оппозиционное издание Corbeau News, с одной из вооруженных групп армейские подразделения могли вступить в бой в районе трассы Бозум – Бокаранга.

RCA : circulations bloquées sur l’axe Bozoum Bocaranga, les rebelles de la CPC ont incendié deux ponts à Létélé et à Pougole https://t.co/N3zlmF97ag #Centrafrique pic.twitter.com/d3uMV8lMYQ — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) March 10, 2021

В Банги провели полицейскую операцию. Силовики оцепили шестой округ города. Местных жителей просили предъявлять документы для свободного передвижения по столице. Журналист Фридолен Нгулу добавил, что во время оперативных мероприятий правоохранители задержали несколько молодых людей.

Centrafrique : La police lance une vaste opération de contrôle des pièces d’identité dans une partie de Bangui https://t.co/JHHpCwGBYI — RJDH-RCA (@RJDH_RCA) March 10, 2021

Политика

Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе официально взял на себя руководство отрядами боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Издание Centrafrica опубликовало фотографию документа, в котором опальный политик обещает радикалам оправдать оказанное ему доверие.

«Вы попросили меня возглавить CPC в качестве генерального координатора. Отвечаю на ваш призыв. Я понимаю важность оказанного мне доверия и масштаб миссии, которая нам предстоит. Я полон решимости осуществить это», — написал Бозизе.

На снимке видно, что документ был подписан еще 18 февраля, когда беглый экс-президент и его сторонники отрицали связь с конгломератом группировок.

Bozizé prend officiellement la tête de la CPC https://t.co/TyFTUTNaML — Centrafrica (@Centrafrica1) March 10, 2021

В ЦАР продолжается организация второго тура выборов в законодательные органы. Журналист Фридолен Нгулу опубликовал фото из Банги с агитационными материалами кандидатов в парламент.

Экономика

Министр транспорта ЦАР Гисмала Хамза объявила о возобновлении дорожных работ на северо-востоке страны. Она отметила, что это стало возможно благодаря действиям правительственных сил, которым удалось восстановить контроль в регионе.

В будущем ведомство планирует возобновить строительство автомагистралей между городами Кага-Бандоро, Мбре, Нделе и Бирао. Согласно проекту, общая протяженность дорожной сети займет почти тысячу километров, из которых на данный момент построено 70.

Centrafrique : le gouvernement relance les travaux de désenclavement de la région du nord-est https://t.co/WxvJNPRKnI — LE JV2 ( le journal Vision ) (@le_jv2) March 10, 2021

Общество

В столице ЦАР прошел финал конкурса «Мисс Банги — 2021». Победительницей стала участница по имени Каджи Фалл. Решающий этап состязания за титул первой девушки столицы состоялся в присутствии властей Центральноафриканской Республики и представителей российской миссии. Самая красивая участница получила в качестве приза миллион африканских франков.

«Как победительница, я прошу всех центральноафриканцев, всех молодых людей страны сражаться за мир. Будьте едины! Любовь и солидарность — это то, что приведет нас к миру в ЦАР», — заявила она.

The finale of the beauty contest Miss Bangui 2021 took place on March 8 in the #CentralAfricanRepublic.



Kadji Fall is named the most beautiful girl among the 10 candidates in this competition organized with the support of the Russian mission in the CAR. pic.twitter.com/7oqUwyRLNK — Centrafrique-Info (@RCA_Info) March 10, 2021

Всемирный банк выделит 54 миллиона долларов на поддержку базового образования в республике. В рамках проекта финансирования планируется запуск программы ускоренного обучения.

Как пояснили местные власти, из-за бесчинств боевиков многие жители вместе с детьми покинули родные города и деревни. Уровень образования серьезно пострадал при нестабильной ситуации в области безопасности.

Однако теперь, когда положение стабилизировалось, государство собирается активнее включаться в учебный процесс юных граждан страны. Кроме того, пожертвование для центральноафриканских детей сделала Япония, направившая в ЦАР 1,22 миллиона долларов через ЮНИСЕФ.

#Centrafrique:30 milliard de FCFA injectés par la @Banquemondiale pour le Projet d’Education Accélérée. La cérémonie du lancement officiel de ce projet a eu lieu ce jeudi 11 mars 2021 à Bangui en présence des autorités centrafricaines.https://t.co/XTeuLb9Hm3 @UNICEF_CAR @GouvCF pic.twitter.com/ELmK2fOaOP — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) March 10, 2021

Диаспора ЦАР в США поддержала правительственные войска пожертвованием в размере 2,7 миллиарда. Об этом сообщило Министерство обороны ЦАР на своей странице в Facebook.