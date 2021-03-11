Обозреватели Sohu назвали главные преимущества российской винтовки «Сумрак»

Пекин, 11 марта. Российские специалисты создали выдающуюся дальнобойную винтовку СВЛК-14С «Сумрак», чьи возможности заинтересовали экспертов из КНР.

После Второй мировой войны автоматические снайперские винтовки получили большое распространение. Конструкторы внедряли передовые технологии в свои изделия. Среди наиболее выдающихся моделей названы Barrett M82A1, McMillan TAC-50, Accuracy International L96A1 / Arctic Warfare. Однако в России создано оружие, которое может бороться на равных с конкурентами. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на военных аналитиков китайского издания Sohu.

«Российские конструкторы много и упорно работали над разработкой высокоточных снайперских винтовок. Не так давно Москва представила уникальное оружие, которое привлекло внимание всего мира», — заметили авторы.

Внимание специалистов привлекла винтовка СВЛК-14С «Сумрак» от компании Lobaev Arms. В ее основе лежит модернизированная СВЛ. Начальная скорость пули достигает 900 м/с, длина ствола 900 мм. Дальность выстрела составляет более четырех километров. По своим характеристикам «Сумрак» превосходит другие винтовки того же класса, подчеркнули в Sohu.

Ранее в Сети появилось видео состязаний лучших снайперов Сил специальных операций (ССО).