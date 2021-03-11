Машина без водителя сбила девушку в Саратове

Саратов, 11 марта. Ночью в центре города произошло ДТП. Иномарка, за рулем которой не было водителя, сбила девушку-пешехода и врезалась в дом. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.



20-летний водитель иномарки не предпринял всех необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение автомобиля. В результате машина сорвалась с места и покатилась.



Сотрудник дорожно-постовой службы Виталий Т. рассказал корреспонденту ФАН, что подобные ДТП происходят регулярно. Причина — забывчивость водителей, не ставящих машину на ручной тормоз.

«Увы, стандартная практика. Водитель выходит из машины, забывает дернуть «ручник» и уходит. Сейчас скользко, сцепление с дорогой очень плохое. Достаточно даже небольшой горки, чтобы автомобиль поехал. А наш город весь состоит из холмов и горок», — рассказал Виталий.

Ранее ДТП в Саратовской области унесло жизни трех человек. На 371-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись ВАЗ-2112 и Lada Granta.