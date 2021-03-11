«Предложила отметить»: Лобода рассказала о звонке Пугачевой после шоу «Голос.дети»

Москва, 11 марта. Певица Светлана Лобода, вспоминая недавний скандал со своим участием на шоу «Голос.Дети», заявила, что сотворить для участников шоу нечто интересное было делом ее чести. По ее словам, об этом она узнала, когда стало известно о нечестной победе дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Дочь певицы Алсу ранее подверглась травле. Это произошло после того, как стало известно о вбросе голосов за участницу. После этого результаты голосования были радикально пересмотрены. Победителями были признаны все финалисты проекта. Лобода не могла спокойно смотреть на слезы невинных детей, самым важным певица считает веру в себя, и из-за скандала она могла бы у них пропасть, пишет Teleprogramma.pro.

«И в это самое мгновение зазвонил телефон, на другом конце была Алла Борисовна, которая и предложила отметить особо проявивших себя ребят звездой «Алла», — рассказала Светлана Лобода.

Певица напомнила, как ее старшая дочь рвалась на шоу «Голос.Дети», но певица в этом вопросе оказалась непримирима. Светлана отметила, что не хочет «неправильных разговоров», которые обязательно возникнут. Но дочь дивы заявила, что не пошла бы в команду матери, а выбрала бы в качестве наставника Егора Крида. Об этом сообщает портал wday.ru.

Среди наставников в нынешнем сезоне проекта Василий Вакуленко (Баста), Егор Крид и Светлана Лобода. Певица призналась, что долгое время не хотела занимать кресло жюри, так как для нее это тяжелое бремя.

Ранее ФАН писал, как на одном из выпуском шоу «Голос.Дети» не так давно произошел скандальный случай. Певица и член жюри Светлана Лобода предстала перед публикой в откровенном наряде, чем вызвала негодование из-за своего неадекватного поведения.