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Иркутских контрабандистов задержали за вывоз леса на миллиард рублей

Иркутских контрабандистов задержали за вывоз леса на миллиард рублей

Иркутск, 11 марта. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по факту создания преступной группировки, участники которой подозреваются в масштабной контрабанде лесоматериалов.

Семь жителей Иркутска подозревают в нелегальном вывозе леса на территорию Китая. Следствие полагает, что злоумышленники в период с 2018 года по 2020 год вывезли лесоматериалов на сумму, превышающую миллиард рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Контрабандисты пользовались фирмами, оформленными на подставные лица, чтобы незаконно вывозить древесину, считает следствие. Семи фигурантам предъявлены обвинения и каждому избрана мера пресечения. Двоих преступников заключили под стражу, одного — под домашний арест. В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств случившегося и круга причастных лиц.

Недавно сотрудники полиции и ФСБ изъяли у контрабандистов в Москве десять тонн краснокнижного осетра. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили на цех для переработки осетра. Возбуждено уголовное дело.

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