Иркутских контрабандистов задержали за вывоз леса на миллиард рублей

Иркутск, 11 марта. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по факту создания преступной группировки, участники которой подозреваются в масштабной контрабанде лесоматериалов.

Семь жителей Иркутска подозревают в нелегальном вывозе леса на территорию Китая. Следствие полагает, что злоумышленники в период с 2018 года по 2020 год вывезли лесоматериалов на сумму, превышающую миллиард рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Контрабандисты пользовались фирмами, оформленными на подставные лица, чтобы незаконно вывозить древесину, считает следствие. Семи фигурантам предъявлены обвинения и каждому избрана мера пресечения. Двоих преступников заключили под стражу, одного — под домашний арест. В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств случившегося и круга причастных лиц.

Недавно сотрудники полиции и ФСБ изъяли у контрабандистов в Москве десять тонн краснокнижного осетра. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили на цех для переработки осетра. Возбуждено уголовное дело.