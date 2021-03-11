Вильфанд предупредил о неблагоприятных погодных условиях в ряде регионов РФ

Москва, 11 марта. Порывы ветра до 32 м/с и сильные снегопады ожидаются в Ненецком автономном округе, Башкирии, Краснодарском, Алтайском краях в ближайшие дни.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал, что в Пермском крае, Нижегородской, Кировской области, Чувашии, Мордовии и регионах Центрального федерального округа придет сильное похолодание. Температура воздуха в этих регионах до 12 марта будет ниже климатической нормы примерно на семь градусов.

У берегов Ненецкого автономного округа ожидаются снежные заносы и ветер до 27 м/с. Центральный федеральный округ накроют морозы до минус 30 градусов.

Недавно Вильфанд сообщил о приходе морозов на европейскую часть России. По его прогнозам, в Москве температурные показатели в ночное время суток достигнут отметки 21 градуса ниже нуля, в области — до минус 28.