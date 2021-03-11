Более 40 команд школьников выступят на соревнованиях по робототехнике в Москве

Москва, 11 марта. Региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League пройдут для 45 команд школьников Москвы и МО с 13 по 14 марта в комплексе «Техноград».

Соревнования проходят на протяжении трех этапов. Регистрация участников, расстановка на площадке и тренировочные занятия запланированы на 12 марта, а на следующий день состоится торжественное открытие, презентация коллективов и старт турнира. Состязания роботов продолжатся 14 марта, а после этого пройдет награждение победителей.

«Тема предстоящего турнира — спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания», — заявила вице-мэр столицы Наталья Сергунина, ее слова приводит официальный сайт.

Недавно сообщалось, что соревнования по робототехнике прошли во Владивостоке. На «Робофест — Владивосток 2021» приехали 130 юных инженеров со всего Приморского края.