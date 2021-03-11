Вакансия разработчика java на «удаленке» стала самой высокооплачиваемой в РФ

Москва, 11 марта. На зарплату свыше 200 тысяч рублей на удаленке могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java, следует из исследования «Работа.ру».

Менеджер по продажам косметологического оборудования может рассчитывать на зарплату до 300 тысяч рублей. Соискателю нужно обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От претендента на вакансию требуется собственная профильная клиентская база.

Традиционно высокие зарплаты ждут соискателей в сфере IT. Например, вакансия разработчика java стала одной из самых высокооплачиваемых. Заработок может достигать 250 тысяч рублей в месяц. Для системного администратора Devops предусмотрена зарплата в размере 180 тысяч рублей. Программисту 1С-Битрикс предлагают зарплату до 140 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Зарплата в диапазоне от 100 до 120 тысяч рублей ждет архитектора паспорта фасада здания и стилиста-консультанта интернет-магазина.

Недавно россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой. По их мнению, высокие суммы не всегда заслуженно получают политики и банкиры.