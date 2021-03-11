Вскармливание детенышей тюленей-ларги в Приморье попало на видео

Владивосток, 11 марта. Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» показали редкие кадры вскармливания тюленями-ларгами своих детенышей. Кадры сняты в акватории залива Петра Великого в Приморском крае.

Веб-камерам удалось снять вскармливание сразу тремя самками. На протяжении всего процесса их охраняли самцы. Обычно ларги вскармливают детенышей в одиночестве, взбираясь на небольшие льдины. Однако благодаря островам здесь, южнее Владивостока, они собираются группами на берегу моря.

Сейчас в заповеднике продолжается сезон появления на свет бельков ларг. Животные полностью защищены от появления непрошенных гостей, включая людей и хищников. Все наблюдения за ними происходят в дистанционном режиме.

В приморском национальном парке «Земля леопарда» водятся не только ларги, но и тигры. Недавно сотрудники парка запечатлели на видео игру маленьких хищников с фотоловушкой.