Попытки самостоятельно выбраться из лифта назвали опасными

Москва, 11 марта. Кабина лифта многоквартирных домов или офисов нередко застревает между этажами. Специалист рассказал, что необходимо делать в такие моменты.

Пытаться самостоятельно выбраться из застрявшего лифта не стоит, заявил руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы «Мослифта» Владимир Толстов. В этом случае необходимо вызвать диспетчера, который приедет на место уже через полчаса.

Эксперт успокоил тех, кто боится упасть в лифте, если кабина застряла. По словам Толстова, конструкция держится на нескольких тросах. Их число варьируется от трех до восьми штук, передает РИА Новости.

«Вероятность того, что порвутся все, исключена», — заметил специалист.

Толстов развенчал еще один расхожий миф. Многие думают, что воздух в лифте может закончиться, и человек задохнется, пока ожидает подмогу. Однако, по словам эксперта, шахта — это как труба. Там постоянно циркулирует воздух. Кроме того, в кабине лифта есть вентиляционные решетки.

Опасней всего застревать в лифте людям, которые боятся замкнутого пространства. Клинический психолог Николай Чадаев недавно дал несколько советов, которые помогут бороться с клаустрофобией. По его словам, необходимо заниматься тренингами и самовнушением.