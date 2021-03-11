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Попытки самостоятельно выбраться из лифта назвали опасными

Попытки самостоятельно выбраться из лифта назвали опасными

Москва, 11 марта. Кабина лифта многоквартирных домов или офисов нередко застревает между этажами. Специалист рассказал, что необходимо делать в такие моменты.

Пытаться самостоятельно выбраться из застрявшего лифта не стоит, заявил руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы «Мослифта» Владимир Толстов. В этом случае необходимо вызвать диспетчера, который приедет на место уже через полчаса.

Эксперт успокоил тех, кто боится упасть в лифте, если кабина застряла. По словам Толстова, конструкция держится на нескольких тросах. Их число варьируется от трех до восьми штук, передает РИА Новости.

«Вероятность того, что порвутся все, исключена», — заметил специалист.

Толстов развенчал еще один расхожий миф. Многие думают, что воздух в лифте может закончиться, и человек задохнется, пока ожидает подмогу. Однако, по словам эксперта, шахта — это как труба. Там постоянно циркулирует воздух. Кроме того, в кабине лифта есть вентиляционные решетки.

Опасней всего застревать в лифте людям, которые боятся замкнутого пространства. Клинический психолог Николай Чадаев недавно дал несколько советов, которые помогут бороться с клаустрофобией. По его словам, необходимо заниматься тренингами и самовнушением.

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