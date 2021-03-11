«Авроре» поставят 45 самолетов и вертолетов российского производства до 2024 года

Москва, 11 марта. Авиакомпания «Аврора» получит как минимум 45 единиц воздушных судов российского производства до 2024 года. Таким образом, парк компании составит 91 самолет и 40 вертолетов.

Министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства доложил Владимиру Путину о ходе создания дальневосточной региональной компании «Аврора». По его словам, уже подписан предварительный график на поставку отечественной техники.

«До 2024 года будет поставлено 45 единиц воздушных судов. Это минимум того, что мы планируем для авиакомпании. И, на наш взгляд, то, что мы сейчас делаем, может привести к развитию этой авиакомпании в ближайшее время», — приводит пресс-служба Кремля слова министра.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке.