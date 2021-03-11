Краснодар признали городом с самым доступным жильем в России

Москва, 11 марта. Наиболее доступными для покупки жилья городами России стали Краснодар, Уфа и Тюмень. К такому выводу пришли российские аналитики.

Исследование на соответствующую тему провели специалисты платформы bnMAP.pro и портала Urbanus.ru. Они сопоставили среднюю стоимость жилья с месячной зарплатой в том или ином регионе.

Для покупки квартиры стоимостью 3,42 млн рублей жителю Краснодара понадобится около 78 заработных плат, в Уфе квартира за 4,44 млн рублей обойдется примерно в 99 зарплат. В Тюмени при средней цене на квартиры в 5,23 млн рублей нужно потратить около 93 зарплат, пишет Lenta.ru.

В конце списка оказались Казань, Нижний Новгород и Москва. Жителям Казани жилье стоимостью 6,39 млн рублей обойдется в 152 зарплаты. В Нижнем Новгороде квартира за 6,23 млн рублей будет стоить 143 зарплат, а в Москве за квартиру в 14,51 млн рублей придется отдать 141 зарплату.

Центробанк ранее составил список регионов, в которых может быть продлена льготная ипотека по ставке 6,5%. В него вошли Новосибирская, Ростовская, Челябинская области и еще 21 регион России.