Пламя охватило 800 «квадратов» производственного здания под Владимиром

Ковров, 11 марта. Производственное железобетонного здание загорелось во Владимирской области. Площадь распространения огня возросла до 800 квадратных метров, сообщают в МЧС РФ по региону.

СМИ пишут о воспламенении цеха одного из корпусов завода имени Дягтерева в городе Ковров. Сигнал об инциденте поступил спасателям рано утром — в 05:03 по московскому времени. Появившиеся на месте событий пожарные подразделения зафиксировали горение третьего этажа. Изначально площадь поражения составляла 300 квадратных метров.

Спустя несколько часов огонь перебросился на кровлю и второй этаж производственного здания. В работах по ликвидации пожара задействованы 18 единиц техники и полсотни человек личного состава. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Накануне из горящего дома в Магадане спасли шестерых взрослых и ребенка. Трагедии удалось избежать благодаря своевременному обращению соседей в экстренные службы.