Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Пламя охватило 800 «квадратов» производственного здания под Владимиром

Пламя охватило 800 «квадратов» производственного здания под Владимиром

Ковров, 11 марта. Производственное железобетонного здание загорелось во Владимирской области. Площадь распространения огня возросла до 800 квадратных метров, сообщают в МЧС РФ по региону.

СМИ пишут о воспламенении цеха одного из корпусов завода имени Дягтерева в городе Ковров. Сигнал об инциденте поступил спасателям рано утром — в 05:03 по московскому времени. Появившиеся на месте событий пожарные подразделения зафиксировали горение третьего этажа. Изначально площадь поражения составляла 300 квадратных метров.

Спустя несколько часов огонь перебросился на кровлю и второй этаж производственного здания. В работах по ликвидации пожара задействованы 18 единиц техники и полсотни человек личного состава. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Накануне из горящего дома в Магадане спасли шестерых взрослых и ребенка. Трагедии удалось избежать благодаря своевременному обращению соседей в экстренные службы.

Новости партнеров