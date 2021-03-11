Причины ошибок тестов на COVID-19 объяснили особенностью вируса

Москва, 11 марта. Клетки COVID-19 у большинства пациентов отсутствуют во рту и гортани, что является главной сложностью в заборе материала для тестов.

Именно по этой причине тест может показать отрицательный результат даже для явно больного человека, рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью газете «Известия».

Забор мазка из бронхов, где инфекция есть, крайне опасен для врача. Есть альтернативный метод — анальный мазок, который сейчас практикуют в КНР. Но и этот способ не дает полной гарантии.

Недавно доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок заявил, что пандемия закончится к 2022 году. А спад заболеваемости, который наблюдается в России сейчас, является естественным явлением.