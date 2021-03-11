«Джокер» решил сразиться за пост губернатора в Японии

Токио, 11 марта. Претендентом на пост губернатора одного из японских городов стал «Джокер». Образ клоуна–преступника выбрал себе комик Юсуке Каваи, когда решил пойти в политику.

Юсуке Каваи представил свою программу избирателям в гриме из последнего фильма режиссера Тодда Филлипса «Джокер». Несмотря на перевоплощение в известного и безжалостного злодея–психопата, посыл у молодого претендента в губернаторы был вполне дружелюбный. В своей речи он подчеркнул, что хочет видеть счастливое и радостное, несмотря на его грим, лицо Японии.

Недавно сообщалось, что в Британии мужчина по кличке «Джокер» был пойман полицией после нападения на муниципального служащего. Его приговорили к 16 годам тюрьмы. Осужденный стал знаменитостью в Ноттингеме из-за того, что выходил на улицу в гриме клоуна–преступника.