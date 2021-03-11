Володин: Россия перестает быть зависимой от американской валюты

Москва, 11 марта. Россия начала постепенно отказываться от доллара. Страна наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами.

Такое мнение выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, в рамках ЕАЭС расчеты России в национальных валютах выросли до 74%. Кроме того, РФ наращивает торговлю в национальных валютах с Китаем и Турцией, передает «Российская газета».

В этом году России также поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния. В нее включили японскую йену и китайский юань. Однако доля долларов США была снижена с 45% до 35%. При этом доля фунта стерлингов осталась на прежнем уровне — 10%.

Недавно сообщалось, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 55 копеек и составил 73,97 рубля. Курс евро не изменился — 88 рублей.