Десятки домов, прокуратура и СК остались без отопления в Саратове

Саратов, 11 марта. Из-за коммунальной аварии в центре города остались без отопления больше 30 домов. Также в зону отключения попали здания прокуратуры и Следственного комитета. Отметим, что в среду министр строительства Ирек Файзуллин доложил Владимиру Путину об устранении другого саратовского коммунального коллапса.

«Пообещали, что тепло вернется к вечеру. А день сегодня очень морозный. Это, конечно, безобразие. Зима закончилась, а отключения продолжаются. То выключают одно, то другое. Надоело», — рассказала корреспонденту ФАН жительница дома на улице Волжской Анастасия Морозова.

Ранее в Саратове четыре улицы остались без холодной воды. Коммунальщики отключили водоснабжение из-за ремонтных работ.