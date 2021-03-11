Правоохранители согрели шимпанзе на посту ДПС в Волгограде

Волгоград, 11 марта. Грузовик, который перевозил шимпанзе в астраханский зоопарк, сломался под Волгоградом в лютый мороз. Полицейские, чтобы согреть животных, переместили их в здание поста ДПС.

Машина с животными поломалась на участке трассы Москва — Волгоград. В грузовике со столицы страны везли шимпанзе. Сотрудники полиции, увидев аварию и замерзающих животных, вызвали эвакуатор, который дотащил фуру к посту ДПС, передает «МВД Медиа».

«Полицейские занесли животных в теплое помещение, благодаря чему находившиеся в фургоне шимпанзе при комфортной температуре благополучно перенесли несколько часов, пока организаторы перевозки не нашли замену сломавшейся автомашине», — говорится в сообщении ведомства.

Животные успешно добрались до пункта назначения благодаря сотрудникам полиции. Глава зоопарка, куда были доставлены шимпанзе, выразил благодарность неравнодушным инспекторам ДПС Александру Величко, Алексею Полякову и Алексею Гусакову за помощь.

Недавно сообщалось, что иркутские полицейские спасли дальнобойщика из снежного плена. Сотрудники ДПС заметили въехавший в снежный сугроб грузовик во время патрулирования.