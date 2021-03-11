Свежий постер фильма Mortal Kombat показал фанатам Кабала

Москва, 11 марта. Авторы экранизации культовой игры Mortal Kombat опубликовали новый постер фильма, на котором можно увидеть Кабала. Изображение было выложено в Twitter.

Несмотря на то, что сцена с Кабалом была показана в трейлере Mortal Kombat, в видео члена преступной группировки «Черный Дракон» показали лишь со спины. Однако на свежем постере можно более подробно изучить экипировку бойца. В промо-материале также продемонстрировали Скорпиона, Саб-Зиро, Шанг Цзуна, Коул Янга, Соню, Джакса и Милину.

Релиз Mortal Kombat назначен на 8 апреля в России и 16 апреля в других странах. Картина выйдет с рейтингом R по причине большого количества крови и жестокости.

Ведущие роли в фильме исполнят Джессика МакНэми, Хироюки Санада и Джо Таслим. Действие боевика развернется вокруг бойца смешанных единоборств Коула Янга. Император Внешнего Мира Шан Цзун объявляет охоту на Янга и посылает своего лучшего воина Саб-Зиро расправиться с врагом.