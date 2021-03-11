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Свежий постер фильма Mortal Kombat показал фанатам Кабала

Свежий постер фильма Mortal Kombat показал фанатам Кабала

Москва, 11 марта. Авторы экранизации культовой игры Mortal Kombat опубликовали новый постер фильма, на котором можно увидеть Кабала. Изображение было выложено в Twitter.

Несмотря на то, что сцена с Кабалом была показана в трейлере Mortal Kombat, в видео члена преступной группировки «Черный Дракон» показали лишь со спины. Однако на свежем постере можно более подробно изучить экипировку бойца. В промо-материале также продемонстрировали Скорпиона, Саб-Зиро, Шанг Цзуна, Коул Янга, Соню, Джакса и Милину.

Свежий постер фильма Mortal Kombat показал фанатам Кабала

Релиз Mortal Kombat назначен на 8 апреля в России и 16 апреля в других странах. Картина выйдет с рейтингом R по причине большого количества крови и жестокости.

Ведущие роли в фильме исполнят Джессика МакНэми, Хироюки Санада и Джо Таслим. Действие боевика развернется вокруг бойца смешанных единоборств Коула Янга. Император Внешнего Мира Шан Цзун объявляет охоту на Янга и посылает своего лучшего воина Саб-Зиро расправиться с врагом.

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