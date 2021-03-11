Фонд национального благосостояния не будет пополняться в 2021 году

Москва, 11 марта. Счетная палата провела мониторинг расходования средств Фонда национального благосостояния за первые 11 месяцев 2020 года. По данным аналитиков, в этом году фонд не пополнится.

Аудиторы напомнили, что фонд пополняется за счет дополнительных доходов от экспорта нефти и газа. Что касается прошлого года, то образовался недостаток нефтегазовых доходов, а излишки в валюте, приобретенные в первом квартале 2020 года, были полностью истрачены.

Счетная палата отметила, что до 1 февраля 2024 года доход от управления уже имеющихся средств ФНБ будет зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет. В связи с этим источников пополнения фонда в этом году нет, дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут быть получены в нынешнем году, смогут поступить в ФНБ только в 2022 году.

Глава Счетная палаты Алексей Кудрин в конце прошлого месяца оценил ситуацию с изменениями госдолга РФ. По его словам, увеличение госдолга до 17,8% считается обоснованным и некритичным.