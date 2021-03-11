Крепкая дружба между Минском и Москвой разорит Прибалтику

Москва, 11 марта. В Россию начались поставки первых партий белорусских нефтепродуктов через российские порты в Ленинградской области. Это позволило исключить из цепочки экспорта Литву.

Соглашение между сторонами было достигнуто в феврале этого года. Оно предусматривает перевалку около 10 млн тонн белорусских нефтепродуктов.

«Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки», — сообщает Baltnews со ссылкой на пресс-службу Ленинградской области.

Уже в начале марта начались поставки нефтепродуктов из «Мозырского нефтеперерабатывающего завода» в пункты назначения, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Прежде, 5 марта, отгрузили 3,4 тысячи тонн бензина оператору «Портэнерго», а следующий день — 3,6 тысячи тонн мазута при помощи «Петербургского нефтяного терминала» и Санкт-Петербургского морской порта. Железнодорожные перевозки находятся в ведении «Федеральной грузовой компании».

Главред портала «Геоэнергетика.ru» считает, что соглашение о перевалке грузов через российские порты оставит Литву без белорусских нефтепродуктов.

«У Беларуси объем экспорта около 6 млн тонн, и там часть приходится на сухопутные поставки. Тем не менее, я думаю, что Клайпеда без нефтепродуктов осталась точно», — рассказал Марцинкевич СМИ.

Россия и Белоруссия активно развивают всестороннее сотрудничество как в экономической, так и военной сфере. Москва и Минск решили открыть три совместных учебно-боевых центра для подготовки солдат.