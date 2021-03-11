Подземную парковку построят для пациентов КДЦ в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 11 марта. Подземную парковку для посетителей консультативно-диагностического центра (КДЦ) построят вместе с возведением нового корпуса в Южно-Сахалинске.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко напомнил, что среди пациентов КДЦ есть пожилые люди, у которых не должно быть проблем с парковкой. Планируется благоустроить территорию медицинского центра — сделать зеленые зоны и места отдыха, добавил Лимаренко.

Подрядчик планирует до конца 2021 года закончить постройку здания — сейчас специалисты опережают график строительства на два месяца. После этого начнутся отделка и обустройство парковочной зоны.

Недавно власти Сахалина высказались в поддержку выделения земель для строительства домов, где будут жить молодые семьи. Предполагается, что каждая такая семья получит около десять соток земли.