Дирижер Жилин призвал психологов бороться с рэпером Моргенштерном

Москва, 11 марта. Народный артист РФ Сергей Жилин раскритиковал творчество современной молодежи. По его словам, песни популярных исполнителей не имеют никакого отношения к музыке.

В настоящее время существует тенденция — чем непонятнее текст, тем лучше, считает пианист. Это современная мода, основанная на отрицании молодежью всего того, что было раньше, уверен Жилин.

Непонятное воспроизведение текста — это бунт, считает народный артист РФ. По его словам, каждое поколение бунтовало по-своему, сейчас же на сцену пришел Моргенштерн.

«Это не музыка — это социальное явление. Поэтому с этим надо бороться социологам, психологам и так далее. Но общий уровень музыкального образования, конечно, желательно, нам приподнять», — сказал в разговоре с НСН музыкант.

Рэпер Моргенштерн известен своим эпатажным поведением. Несмотря на дерзость и скандалы вокруг него, он считается одним из самых популярных исполнителей отечественного шоу-бизнеса.