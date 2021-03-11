Hyundai Creta второго поколения проходит тесты на российских дорогах

Москва, 11 марта. Продажи нового поколения кроссовера Hyundai Creta ожидаются в начале лета. Сейчас модель проходит дорожные тесты на территории России.

Предполагаемый Hyundai Creta второго поколения был замечен на дорогах Петербурга. Соответствующий снимок оказался в распоряжении портала «Колеса.ру». Новинка получит измененный дизайн, который сейчас тщательно скрывается под камуфляжем.

Эксперты ожидают, что кроссовер получит новую приборную панель, измененный руль и мультимедийную систему с большим сенсором. О силовых установках в Hyundai Creta второго поколения ничего неизвестно. Доступная версия Creta продается в России с 1,6 и 2,0-литровыми агрегатами, работающими в паре с шестиступенчатой МКПП или АКПП.

Выход нового кроссовера ранее анонсировала шведская компания Volvo. Речь идет об обновленном XC60 с усовершенствованными решеткой радиатора, передним бампером и колесными дисками.