Спецслужбы проверяют серию сообщений о минировании 11 школ Томска

Томск, 11 марта. Правоохранители проводят проверку звонков о минировании 11 школ города. В большинстве случаев эвакуация учащихся не потребовалась, заявили в правительстве Томской области.

Это связано со временем получения сообщений. Все звонки поступили в образовательные учреждения рано утром, когда занятия еще не начались. В данный момент оперативные мероприятия в томских школах продолжаются, однако, по предварительной оценке, можно заявить о ложном характере серии донесений, отметил заместитель губернатора региона по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

«Каждый факт тщательно проверяется. Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка», — говорится в его заявлении на сайте областной администрации.

Ранее сообщения о минировании поступили в 14 школ Якутска. В связи с чем в городе началась массовая эвакуация учащихся и преподавателей из стен учебных заведений.