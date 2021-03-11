Кабмин рассмотрит вопросы финансовой помощи регионам РФ 11 марта

Москва, 11 марта. Правительство РФ обсудит вопросы поддержки субъектов, а также выделение средств Ростуризму на стимулирование доступных путешествий внутри страны на предстоящем заседании.

Путешествующим гражданам могут возместить часть бюджета, затраченного на туристские услуги. Средства направят на прохождение первого этапа программы туристического кешбэка. Такая мера позволит снизить стоимость туристских услуг до 300 тыс. рублей.

Финансовую помощь также могут предоставить Кемеровской области. С помощью дополнительных денежных средств область начнет реализацию мероприятий программы социально-экономического развития. По результатам рабочих поездок премьер-министра Михаила Мишустина, денежные средства предложили предоставить республикам Алтай и Тыва и Новосибирской области.

Важной темой заседания станет вопрос о выделении из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований на приобретение медикаментов для лечения пациентов с COVID-19. Проект направлен как на обеспечение граждан, лечащихся амбулаторно, необходимыми препаратами, так и на снижение нагрузки на коечный фонд.

Накануне в Смольном приняли решение выделить из бюджета 30 млн рублей на экологические службы, ремонт гидротехнических сооружений и модернизацию природоохранного флота.