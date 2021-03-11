Петербуржцев ожидает морозная погода без осадков

Санкт-Петербург, 11 марта. Ночь в четверг в Северной столице будет особенно холодной — до 20 градусов ниже нуля. Днем потеплеет, но минусовая температура сохранится, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура в Петербурге в последние несколько дней установилась по-настоящему зимняя. Однако март начинает брать свое, и после аномально холодной ночи в четверг днем петербуржцев будет ждать значительное потепление. Отрицательные значения сохранятся, но будут максимально приближены к нулевому показателю.

Температура воздуха в дневное время будет на уровне пяти-семи градусов мороза. Атмосферное давление понизится, сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Если верить прогнозам ведущего специалиста «Центра Фобос» Михаила Леуса, то зимовать жителям европейской части России придется вплоть до апреля. По его словам, весна в России всегда приходит с опозданием, не раньше конца марта.