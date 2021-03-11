СМИ сообщили о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» летом

Турин, 11 марта. Туринский «Ювентус» в конце текущего сезона может расстаться с одной из главных звезд своего клуба — португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщил журналист Николо Скира.

«Ювентус» задумался о продаже форварда в конце сезона, хотя контракт с легендарным футболистом истекает только в 2022 году. Соответствующий пост журналист опубликовал на своей странице в Twitter.

«Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона. Его контракт истекает в 2022 году, но его зарплата (31 млн евро в год) слишком высока, поэтому клуб рассматривает возможность продажи игрока летом», — написал Скира.

Звездный нападающий перешел в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. Тогда покупка игрока обошлась в 117 миллионов евро. Криштиану Роналду сыграл за туринский клуб 121 матч во всех турнирах, в которых отметился 92 забитыми мячами и 22 результативными передачами.