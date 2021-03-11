Беспилотник «Гром» сможет управлять роем из десяти ударных дронов «Молния»

Москва, 11 марта. Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» обладает не только собственными ударными возможностями, но и наделен способностью руководства роем беспилотников.

Перспективный БПЛА разработан компанией «Кронштадт». Он, по данным ТАСС, будет способен управлять роем из десяти ударных дронов «Молния», которые запускаются с другого авиационного носителя. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

«Гром» имеет четыре точки подвески — две под консолями крыльев и две — внутри фюзеляжа. Наличие этих характеристик связано с собственными ударными возможностями беспилотника. Согласно распространенным данным, при взлетной массе в семь тонн БПЛА будет доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность 800 км.

Недавно стало известно, что РФ выведет на международный рынок около 50 новых образцов вооружения и спецтехники. Так, экспортировать могут управляемые авиационные средства поражения «Гром-Э1» и «Гром-Э2». Кроме того, среди разработок планируется включить на поставку новейший комплекс «Деривация-ПВО» и воздухонезависимую силовую установку (ВНЭУ) для подлодок.