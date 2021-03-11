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Беспилотник «Гром» сможет управлять роем из десяти ударных дронов «Молния»

Беспилотник «Гром» сможет управлять роем из десяти ударных дронов «Молния»

Москва, 11 марта. Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» обладает не только собственными ударными возможностями, но и наделен способностью руководства роем беспилотников.

Перспективный БПЛА разработан компанией «Кронштадт». Он, по данным ТАСС, будет способен управлять роем из десяти ударных дронов «Молния», которые запускаются с другого авиационного носителя. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

«Гром» имеет четыре точки подвески — две под консолями крыльев и две — внутри фюзеляжа. Наличие этих характеристик связано с собственными ударными возможностями беспилотника. Согласно распространенным данным, при взлетной массе в семь тонн БПЛА будет доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность 800 км.

Недавно стало известно, что РФ выведет на международный рынок около 50 новых образцов вооружения и спецтехники. Так, экспортировать могут управляемые авиационные средства поражения «Гром-Э1» и «Гром-Э2». Кроме того, среди разработок планируется включить на поставку новейший комплекс «Деривация-ПВО» и воздухонезависимую силовую установку (ВНЭУ) для подлодок.

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