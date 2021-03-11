Доктор Комаровский указал на важность приема витамина D

Москва, 11 марта. Людям, которые живут в больших городах, необходим профилактический прием витамина D. Такое заявление сделал врач Евгений Комаровский.

Наиболее точным способом понять, нуждается ли организм в витамине, можно считать специальный лабораторный тест. Комаровский добавил, что при малейшем сомнении в необходимости теста — его нужно делать.

Если человек не проживает в тропическом климате, необходимость в этом витамине присутствует всегда. Доктор Комаровский уточнил, что в таком образе жизни, когда нет постоянного потребления жирной морской рыбы, прием витамина D, скорее всего, необходим.

Кроме того, принимать витамин D следует людям, живущим в мегаполисах, убежден специалист. По словам доктора Комаровского, жизнь в крупных городах, промышленных регионах — это постоянное существование под смогом. В результате среди населения нормальная концентрация витамина D наблюдается только у трех-четырех человек из ста, тогда как остальные имеют «в той или иной степени дефицит».

Недавно, доктор Евгений Комаровский предупредил родителей, которые лечат своих детей ингаляциями горячей картошки, что этот метод может привести к травмам. По словам врача и телеведущего, эффективности в этом процессе нет.