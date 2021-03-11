Смерть 93-летней россиянки привела к исчезновению носителей алеутского языка

Никольское, 11 марта. Последняя в России носительница алеутского языка Вера Тимошенко ушла из жизни на 94 году. Информацию о смерти подтвердили в Союзе коренных малочисленных народов севера (КМНСоюз).

Женщина проживала в родном населенном пункте Никольское на острове Беринга. Она скончалась на прошлой неделе, заявил член-корреспондент РАН Евгений Головко. По его словам, имя Тимошенко традиционно ассоциировалось с Днем аборигена и алеутскими песнями: она была последней носительницей беринговского диалекта коренных жителей Алеутских островов.

«Очень близкий (почти тот же самый) язык пока еще сохраняется на Алеутских островах (о. Атка, несколько носителей), но в России, насколько мне известно, больше говорящих на этом языке нет», — подчеркнул Головко в Facebook.

Накануне из жизни ушла известная певица и композитор Людмила Лядова. Она умерла в Москве на 96-м году жизни. В последние дни она находилась в отделении реанимации, куда попала из-за осложнений, вызванных COVID-19.