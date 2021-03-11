«Одерните себя»: Канделаки обратилась к невоспитанным комментаторам Сети

Москва, 11 марта. Известная телеведущая Тина Канделаки опубликовала пикантное фото в купальнике и рассказала подписчикам про эйджизм. Соответствующий пост появился в ее Instagram.

На снимке знаменитость позирует на фоне отеля в темном закрытом купальнике, который подчеркивает ее спортивную фигуру. Разбавила образ Тина ярким головным убором и солнцезащитными очками.

«Хорошо выглядите для своего возраста» — комментарии, которые я меньше всего хочу видеть под этим постом», — начала свою публикацию звезда ТВ.

Канделаки в посте задумалась о дискриминации по возрасту и отметила, что приставка «для своего возраста» ее только усиливает. По ее словам, женщина выглядит настолько, насколько она ухаживает и работает над собой.

Сама Канделаки уделяет спортзалу пять дней в неделю. Она следит за питанием и регулярно ухаживает за собой, чтобы выглядеть молодо. Таких же правил придерживаются ее 40-летние и 50-летние подруги.

«Оставьте свое снисхождение, пожалуйста. Мы в нем нисколько не нуждаемся. И иной раз одерните себя, когда захотите порадовать «взрослую женщину» подобной фразой», — обратилась Тина к невоспитанным комментаторам Сети.

Канделаки является активным пользователем социальных сетей. Знаменитость регулярно делится секретами красоты и рассказывает о личном. Недавно она показала поклонникам, как можно изменить фигуру с помощью фотошопа.