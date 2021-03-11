В РФ хотят возродить производство сверхтяжелого самолета Ан-124 «Руслан»

Москва, 11 марта. На совещании ульяновского предприятия «Авиастар-СП» главе Минобороны РФ Сергею Шойгу предложили возобновить производство самолета Ан-124 «Руслан».

Тяжелый дальний военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» стал итогом совместной работы авиапредприятий Воронежа, Ульяновска и Киева во времена Советского Союза. Он более 30 лет является самой совершенной машиной своего класса — в мире до сих пор нет серийных аналогов.

Во время совещания на ульяновском предприятии «Авиастар-СП», которое прошло 2 марта, министру обороны РФ Сергею Шойгу предложили возродить производство «Русланов», сообщает Sputnik.Узбекистан. Именно авиазавод в Ульяновске выпустил 36 из 56 Ан-124 до 2004 года. В прошлом году специалисты предприятия отремонтировали шесть самолетов. Представители «Авиастар-СП» уверяют, что оснащение и технологии завода позволят поставить серийное производство в сжатые сроки.

Прежде российское оборонное ведомство само выступало за возобновление серийного выпуска «Русланов» вместе с предприятиями Украины. Но в 2006 году решение свернули: украинская сторона за восемь лет не поставила ни одного двигателя. В то время в Минобороны РФ посчитали, что действующих Ан-124 в парке хватит для нужд государства.

События в различных горячих точках по всей планете показали, что у военно-транспортной авиации, которая занимается перевозом солдат, вооружения и техники есть перспективные применения. В Министерстве обороны РФ допустили возможность создания самолета аналогичного Ан-124 после 2020 года.

Ан-124 может перевозить грузы весом 120 тонн на расстояние в 4,8 тысячи километров на средней скорости в 850 км/ч. Если «Руслана» снарядить грузом в 80 тонн, то самолет сможет доставить его в пункт назначения на удалении до 7,5 тысячи километров.

Превосходство в небе и быстрая доставка солдат и техники позволят решать возможные конфликты быстро. Одной из ведущих разработок России в сфере гиперзвукового вооружения — ракетным комплексом «Кинжал» — восхитились китайские журналисты и подробно рассказали о ее характеристиках.