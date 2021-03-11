Россия модернизировала противовоздушную оборону Сахалина новейшими С-400

Москва, 11 марта. Формирование противовоздушной обороны на Сахалине завершено. Ее основу составили зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные «Панцырь-С».

Минобороны РФ отправило в этом году на Сахалин зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Все перевооружаемые полки Южно-Сахалинской области получат в свой состав ЗРПК для самообороны от воздушных и наземных угроз.

Несмотря на мощность С-400, комплекс работает не сам по себе, а в системе противовоздушной обороны, рассказал бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев в интервью «Известиям». Он пояснил, что «Панцири» обеспечивают защиту зенитно-ракетных комплексов.

Ранее в США анонсировали выход новых беспилотников, которые, по словам американских военных инструкторов, способны уничтожить российские С-400. На хвастовство Пентагона военный эксперт РФ Владислав Шурыгин ответил анекдотом.