Японский политолог призвал Токио к блокаде Южных Курил

Токио, 11 марта. Япония должна показать готовность к блокаде проливов между Южными Курилами и материковой частью России. Так считает японский политолог и экс-дипломат Акио Каватао.

Политолог предлагает рассмотреть блокировку пролива Лаперуза и Сангарского пролива. Они являются ключевыми маршрутами снабжения между Россией и четырьмя «северными островами», отметил он.

Каватао добавил, что Токио стоит проявить терпение в решении курильского вопроса. Сначала необходимо дождаться «снижение национальной мощи» России до уровня 90-х годов. Однако, отметил политолог, это вряд ли случится в ближайшие годы. В связи с этим Токио придется рассчитывать на «затяжной процесс».

Экс-дипломат заявил, что сейчас Япония должна проявить «спокойствие и хладнокровие». Она должна показать мировому сообществу, что «Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между РФ и Японией», добавил политолог.