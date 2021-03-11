Популярность процесса приготовления блинов за год выросла на три процента

Москва, 11 марта. «Индекс блинов» в России, по сравнению с прошлым годом, вырос на три процента. Об этом свидетельствуют результаты исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Жители России стали больше денег тратить на приобретение ингредиентов, необходимых для приготовления блинов. В период с 1 по 9 марта россияне потратили 77,4 рубля для порции главного масленичного блюда на четверых, передает РИА Новости. Средняя стоимость блинов в местах общественного питания выросла на десять процентов и составила 109 рублей.

Ранее ФАН перечислил рецепты блинов, среди которых и народные. Редакция также рассказала о приметах и традициях, которых принято придерживаться в масленичную неделю.