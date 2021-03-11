Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Юрист Вехов назвал привлекательный для мошенников вид электронной подписи

Юрист Вехов назвал привлекательный для мошенников вид электронной подписи

Москва, 11 марта. Существует несколько видов электронной подписи (ЭП), однако некоторые из них невозможно подделать. Об этом рассказал доктор юридических наук Виталий Вехов.

Наиболее сложной считается усиленная квалифицированная ЭП. С ее помощью удостоверяют электронные документы президент и члены правительства. Подделать такую подпись почти нереально, отметил эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана в беседе с радио Sputnik.

Далее следует простая ЭП, которая представляет собой банковские карты и пин-коды. Такой вид электронной подписи нельзя назвать защищенным, так как карту можно потерять или передать третьим лицам.

Наименее безопасной считается ЭП, используемая для входа в личные кабинеты на сайтах. Речь идет о логине и пароле. Именно ее чаще всего используют мошенники.

«Это наименее защищенная электронная подпись, в виде файла ее можно скопировать, и даже не надо ничего подбирать. Нужно просто знать в системе место, где находятся и логин, и пароль. Это самая легко используемая мошенниками подпись», — пояснил юрист.

Последним видом ЭП является графическая подпись, переведенная в электронную. Она сложнее поддается подделке, чем первая. Это обусловлено тем, что после преобразования подписи ее проверяет человек, который может заметить факт мошенничества.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками. Речь идет о схемах обмана с подменой мобильных номеров.

Новости партнеров