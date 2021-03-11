Замость разорвал связи с Тернополем из-за героизации пособника нацистов

Замость, 11 марта. Власти города приостановили всякое взаимодействие с украинским Тернополем после решения о переименовании местного стадиона в честь ответственного за геноцид поляков в 1943 году.

Речь идет о нацистском коллаборационисте Романе Шухевиче. Он обвиняется в причастности к истреблению жителей республики во время Волынской резни — массового уничтожения Украинской повстанческой армией (запрещена в РФ) этнического польского гражданского населения.

Правительство Замости также отказывается от утвержденного ранее совместного проекта «Общая история двух городов». До этого на реализацию инициативы были выделены средства из европейского бюджета в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша — Белоруссия — Украина». По словам мэра польского города Анджея Внука, в нынешних реалиях сотрудничество между сторонами невозможно.

«Я должен заявить, что мы приостанавливаем все взаимоотношения на уровне органов самоуправления с властями Тернополя», — говорится в заявлении главы Замости на сайте города.

Решение Тернополя не в первый раз встречает критику со стороны других стран. Ранее решительное осуждение от лица израильских властей высказал посол республики на Украине Джоэль Лион.