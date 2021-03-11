США отказались от российской помощи пострадавшим от холода штатам

Вашингтон, 11 марта. Россия выказывала готовность помочь ряду американских штатов во время необычно холодной и снежной погоды, однако власти США заявили об отсутствии нужды в дополнительных ресурсах.

При этом Вашингтон проявил заинтересованность в опыте России адаптации к подобным климатическим условиям. В частности в области строительства инфраструктуры, приспособленной к низким температурам. Об этом в интервью РИА Новости поделился генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов... не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам», — уточнил дипломат.

Речь идет о штатах Техас, Оклахома и Луизиана. Холода охватили американские регионы в феврале. Жертвами непогоды стали не менее 58 человек. Наиболее пострадавшим от непогоды оказался Техас. Одной из главных причин ледяного коллапса называется тотальная неподготовленность электрических и газовых сетей к «климатическому Армагеддону».