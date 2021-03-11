Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

США отказались от российской помощи пострадавшим от холода штатам

США отказались от российской помощи пострадавшим от холода штатам

Вашингтон, 11 марта. Россия выказывала готовность помочь ряду американских штатов во время необычно холодной и снежной погоды, однако власти США заявили об отсутствии нужды в дополнительных ресурсах.

При этом Вашингтон проявил заинтересованность в опыте России адаптации к подобным климатическим условиям. В частности в области строительства инфраструктуры, приспособленной к низким температурам. Об этом в интервью РИА Новости поделился генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов... не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам», — уточнил дипломат.

Речь идет о штатах Техас, Оклахома и Луизиана. Холода охватили американские регионы в феврале. Жертвами непогоды стали не менее 58 человек. Наиболее пострадавшим от непогоды оказался Техас. Одной из главных причин ледяного коллапса называется тотальная неподготовленность электрических и газовых сетей к «климатическому Армагеддону».

Новости партнеров