Саакашвили заявил о репутации «государства-кидалова» у Украины

Киев, 11 марта. Иностранные инвесторы не хотят сотрудничать с Украиной, так как считают ее «государством-кидаловом». Такое мнение высказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Иностранные инвестиции в ВВП Украины составляют менее двух процентов, однако «настоящими» из них являются лишь меньше 0,2 процента, отметил Саакашвили. По его словам, речь идет о живых деньгах, необходимых для создания рабочих мест для украинцев.

«А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова», — заявил глава исполкома Национального совета реформ Украины.

Украина в скором времени может лишиться железнодорожной отрасли. Все больше дорог в стране нуждаются в ремонте, однако объем выполненных работ с каждым годом идут на спад.