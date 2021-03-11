Житель ФРГ назвал «Спутник V» лучшим препаратом из существующих

Москва, 11 марта. Сотрудник немецкой страховой кампании Штефан Хайлеман решил обезопасить себя от COVID-19 и приехал в Россию, чтобы привиться от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».

Работа страховых компаний заключается в том, чтобы оценивать риски. Специалист одной из такой фирм в Германии Штефан Хайлеман решил привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Решиться на поездку в Москву мужчину заставила весть о смерти знакомого, который умер от COVID-19, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на издание Focus.

Сегодня в Германии первую прививку от коронавирусной инфекции получила лишь малая часть населения — 6,4%. Прежде всех в ФРГ вакцинируют людей старше 80 лет, пожилых в домах престарелых, медработников. До граждан, занятых в других сферах, очередь на получение защиты от COVID-19 может дойти еще не скоро.

Хайлеман вместе с семьей в начале года отправился в столицу России. Поездка стала возможной благодаря его деловой визе и гражданству супруги – она родилась в Москве. По приезде он удивился, что в городе каждый желающий может привиться от инфекции. Пройти вакцинацию можно в мобильных прививочных пунктах, что работают повсюду. Страховщик привился в ГУМе.

«Тут не нужно было предварительно записываться, и очередь была небольшой», — рассказал Хайлеман.

Прежде чем прививаться «Спутником V» Хайлеман изучил разные вакцины и механизмы их действия. После общения с людьми, которые уже прививались российским препаратом, немец отдал предпочтение разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Немец отметил, что городская жизнь в период пандемии в России разительно отличается от того, что происходит на его родине. Кроме магазинов открыты рестораны, школы, университеты, кинотеатры и музеи — людей почти не ограничивают. При этом число заражений с начала года уменьшается.

В России прививочная компания стартовала в декабре 2020 года. Прежде вакцинироваться могли только отдельные группы россиян, занятые в определенных сферах, но сейчас получить инъекцию может каждый желающий. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на ускорение темпа вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.