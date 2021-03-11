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Житель ФРГ назвал «Спутник V» лучшим препаратом из существующих

Житель ФРГ назвал «Спутник V» лучшим препаратом из существующих

Москва, 11 марта. Сотрудник немецкой страховой кампании Штефан Хайлеман решил обезопасить себя от COVID-19 и приехал в Россию, чтобы привиться от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».

Работа страховых компаний заключается в том, чтобы оценивать риски. Специалист одной из такой фирм в Германии Штефан Хайлеман решил привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Решиться на поездку в Москву мужчину заставила весть о смерти знакомого, который умер от COVID-19, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на издание Focus.

Сегодня в Германии первую прививку от коронавирусной инфекции получила лишь малая часть населения — 6,4%. Прежде всех в ФРГ вакцинируют людей старше 80 лет, пожилых в домах престарелых, медработников. До граждан, занятых в других сферах, очередь на получение защиты от COVID-19 может дойти еще не скоро.

Житель ФРГ назвал «Спутник V» лучшим препаратом из существующих

Хайлеман вместе с семьей в начале года отправился в столицу России. Поездка стала возможной благодаря его деловой визе и гражданству супруги – она родилась в Москве. По приезде он удивился, что в городе каждый желающий может привиться от инфекции. Пройти вакцинацию можно в мобильных прививочных пунктах, что работают повсюду. Страховщик привился в ГУМе.

«Тут не нужно было предварительно записываться, и очередь была небольшой», — рассказал Хайлеман.

Житель ФРГ назвал «Спутник V» лучшим препаратом из существующих

Прежде чем прививаться «Спутником V» Хайлеман изучил разные вакцины и механизмы их действия. После общения с людьми, которые уже прививались российским препаратом, немец отдал предпочтение разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Немец отметил, что городская жизнь в период пандемии в России разительно отличается от того, что происходит на его родине. Кроме магазинов открыты рестораны, школы, университеты, кинотеатры и музеи — людей почти не ограничивают. При этом число заражений с начала года уменьшается.

В России прививочная компания стартовала в декабре 2020 года. Прежде вакцинироваться могли только отдельные группы россиян, занятые в определенных сферах, но сейчас получить инъекцию может каждый желающий. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на ускорение темпа вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.

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