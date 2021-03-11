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Американские медики перечислили три снижающих холестерин продукта

Американские медики перечислили три снижающих холестерин продукта

Москва, 11 марта. Уменьшить содержание «вредного холестерина» в организме помогут овсяные хлопья, фасоль, брюссельская капуста, яблоки и груши. Об этом рассказали врачи из клиники Майо в США.

Положительно сказываются на уровне холестерина также орехи. Особенно полезными считаются миндаль и грецкие орехи. Благодаря своей питательности, такие продукты стоит добавлять в салат, либо использовать в качестве перекуса, подчеркнули медики.

Пациенты с избыточным весом могут безопасно понизить уровень холестерина благодаря ежедневному употреблению авокадо. Врачи предупредили, что уровень холестерина меняется стремительно, поэтому стоит регулярно заниматься спортом и следить за питанием.

Недавно российский нутрициолог Зина Руденко заявила, что майонез слишком калорийный для ежедневного рациона. Однако его можно заменить сметаной, которая сама по себе является источником молочной кислой микрофлоры.

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