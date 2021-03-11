Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в 2021 году

Москва, 11 марта. Наступивший 2021 год начал эру Водолея, пяти знакам зодиака особенно повезет в этот период. Астрологи включили в этот список Овнов, Дев, Скорпионов, Стрельцов и Водолеев.

Овны в 2021 году добьются всего, к чему бы они не стремились. Энергетический поток в эру Водолея будет помогать представителям этого знака зодиака во всех сферах жизни.

Девы в десять раз чаще будут генерировать новые идеи и выдвигать предложения. Их ждет удача в бизнесе и увлекательное путешествие.

Скорпионы благодаря союзу Стрельца и Водолея в 2021 году смогут выйти из зоны комфорта. Представители этого знака зодиака будут постоянно пребывать в гармонии и испытывать счастье. Им стоит ожидать частого общения с родственниками и своей второй половинкой.

Стрельцов ожидают радостные перемены, они смогут начать новую главу. Все, происходящее в их жизни, будет стремительно меняться, энергия новолуния даст старт множеству увлекательных проектов.

Водолеи в течение всего года будут чувствовать себя особенно энергичными. Огненный Стрелец подарит представителям этого знака чувство беспечности и готовность покорять мир.

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время называл пять самых счастливых знаков зодиака. Их представители всегда остаются в хорошем расположении духа и хорошо справляются с делами.