Продюсер Разин пригрозил Малахову публикацией компромата из его личной жизни

Москва, 11 марта. Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин угрожает телеведущему Андрею Малахову опубликовать компрометирующие данные, если его программа, посвященная музыканту, выйдет в эфир.

На своей странице в Instagram Разин сообщил, что в среду прошли съемки «продажной передачи» Малахова. Продюсера возмутил тот факт, что в студии собрались люди, которым он «помогал» в свое время: «кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов». По мнению Разина, ведущий решил «в очередной раз хайпануть» на группе «Ласковый май».

«Андрей, имей в виду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся», — написал Разин.

Руководство канала он предупредил, что собирается записать эфир программы, если она выйдет, чтобы телевизионщики во время судебных разбирательств не смогли заявить, что шоу не было.

«Кроме того, правообладателем творчества группы «Ласковый май» является американская компания, которая тоже не останется в стороне. Поэтому имейте в виду, что в случае выхода этой программы, будут самые серьезные последствия. И как бы вы ни хаяли судебную систему России, как бы вы ни ненавидели меня, помните, что Разин никогда не сдается», — подчеркнул он, пожаловавшись, что его на шоу не пригласили.

Поклонники Разина, несмотря на то, что шантаж является уголовным преступлением, поддержали продюсера, оставив ободряющие комментарии.

«Они не думают, что творят! Совести нет», — пишет пользователь под ником medved.ru.

«Андрюша, дорогой, мы всегда с тобой. В обиду не дадим тебя», — добавила lyudmilashyravina.

«Самое страшное, что все эти люди знали, что 10 марта умер ваш сын, и все же они собрались в этой студии, чтобы облить вас грязью. Считаю, что это крайне жестоко с их стороны», — отметил zverev312.

Разин объявил войну программе «Привет, Андрей» еще несколько лет назад. Поводом послужил эфир конца 2019 года. Тогда солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов пожаловался, что Разин пытается запретить ему петь знаменитые хиты группы, при этом сам выступает с концертами под его фонограмму.

Сначала продюсер вылил свой гнев в соцсетях, а после отправился в суд с иском о защите чести и достоинства. От Шатунова он требовал компенсации в 10 тыс. рублей и публичных извинений. От телевизионщиков — удаления из всех источников записи той программы. Спустя год суд встал на сторону Шатунова и авторов программы.