Журавко: украинские власти и телевидение вносят агрессию во львовское общество

Киев, 11 марта. Экс-депутат Рады Алексей Журавко назвал причины появления агрессивного настроя среди некоторых жителей Львова ко всему русскому. В этом, по его словам, виноваты ТВ и интернет.

Журавко проанализировал инцидент, который недавно произошел во Львове. На городской площади уличных музыкантов избили за исполнение песен на русском языке.

Со слов политика, подобное избиение — случай «абсолютно дикий для Львова». Журавко считает, что появление насилия, причиной которому стало звучание на площади русской речи, не характерно для многонационального города.

«В целом львовяне всегда были милыми людьми. Прецедент, когда во Львове готовы убить за русский язык, показывает, что это преступление совершили неадекватные персонажи. К сожалению, идиотов во Львове сейчас стало больше, чем по всей Украине. Где-то 30 процентов всех националистически настроенных украинских дебилов — львовяне. В целом ненависть к русскому языку — это нечто невозможное для Львова. Львов — многонациональный город, где русский всегда был языком межнационального общения», — цитирует Журавко издание EurAsia Daily.

Бывший депутат Верховной рады указал на источники, которые насаждают ненависть к русскому языку среди жителей Львова, призывают примкнуть к радикальным националистическим группировкам, вносят разлад в жизнь «культурной столицы Западной Украины».

«Как вербуют в эти организации львовян? Когда угрозами, когда деньгами… Главный источник вербовки — украинское телевидение, интернет, Министерство образования Украины. Когда меняют историю, обществознание, право, тогда мы получаем следующий эффект: ударной силой во Львове и всей Галиции становятся националисты», — считает Журавко.

Тема русского языка на Украине часто распаляет споры и дебаты, а политики, эксперты, журналисты и жители страны готовятся высказаться об одиозных нововведениях. Недавно Алексей Журавко объяснил, почему сделать английский язык вторым государственным в стране у украинских властей не выйдет.