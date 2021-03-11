Эфирные масла могут избавить человека от чувства голода

Москва, 11 марта. Вдыхание эфирных масел эффективно в борьбе с чувством голода и подавлении аппетита. Об этом рассказала ароматерапевт Галина Колосова.

Побороть тягу к сладкому можно с помощью запаха корицы или кассии. Если хочется жирной пищи, то лучше взять эфирное масло грейпфрута, апельсина или лимона. Некоторые запахи обладают обратным эффектом и повышают аппетит. Речь идет о розмарине, тимьяне, кардамоне и орегано, передает радио Sputnik.

Лучше всего дышать эфирными маслами через диффузор. Для этого достаточно поставить его перед собой, предварительно добавив в него около пяти капель масла.

«Либо, если диффузора нет, просто подышать из флакона: 15-20 вдохов-выдохов», — отметила она.

Для достижения максимального эффекта дышать эфирными маслами нужно курсом. Минимальное время курса составляет около двух–трех недель по несколько раз в день.

Британский ученый Алистер Льюис ранее предупредил о смертельной опасности ароматических свечей. В них содержится опасное вещество, которое может стать причиной развития рака.