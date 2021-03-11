Ученые объяснили искажение воспоминаний особенностью мозга

Москва, 11 марта. Группа ученых выяснила причину искажения воспоминаний мозгом. Для этого был проведен эксперимент с участием 29 добровольцев.

Участникам исследования показывали одинаковые изображения, которые незначительно отличались по цвету. На следующий день их попросили восстановить в памяти картинки, увиденные накануне. По итогам эксперимента ученые пришли к выводу, что человеческий мозг целенаправленно преувеличивает разницу между изображениями, чтобы лучше запомнить объекты.

Эту теорию подтвердила процедура функционального МРТ. Изменения наблюдались в оксигенации в сочетании с кровотоком в мозге. При воспроизведении воспоминаний начинала работать теменная кора, что свидетельствует о том, что мозг специально преувеличивает цвета для эффективного запоминания различий.

Ученые ранее доказали положительное влияние занятий йогой на работу мозга. Исследование показало, что асаны активизируют области мозга, которые отвечают за рациональное мышление и креативности.