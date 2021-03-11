Ксения Бородина получила в подарок плед за 1,5 тыс. долларов

Москва, 11 марта. После дня рождения телеведущей Ксении Бородиной прошло уже три дня, но звезда все еще продолжает распаковывать подарки.

Бородина отметила 8 марта не только Международный женский день, но и именины. Отмечала праздник теледива в Сочи вместе с подружками, где организовала total white party, на котором девушки блистали в белоснежных нарядах.

Спустя три дня экс-ведущая «Дома-2» вернулась в столицу, где ее ждали еще несколько подарков. Один из них Бородина распаковывала, публикуя видео в сторис Instagram.

«Ой, как я его хотела сильно! Ой, как здорово! — показала звезда поклонникам подаренный ей плед Hermes. — Я просто в восторге, мне нравится этот плед, какой он мягенький нереально. Все, обернусь в плед, пойду сериальчик смотреть».

Подарок телеведущая получила с пометкой «любителю турецких сериалов». На официальном сайте компании сообщается, что стоит такой плед более 1,5 тыс. долларов.

В день своего рождения телезвезда опубликовала в соцсети адресованный себе поздравительный пост. 38-летняя Бородина выложила фото, на котором стоит рядом с гроздьями винограда. По ее словам, «это очень символично», поскольку сама себя она ощущает «спелым виноградом». Телеведущая указала на магию чисел: в этот год ей особенно часто встречаются цифры 3 и 8. Звезда родилась 8.03.83, а в этом году ей исполнилось 38.