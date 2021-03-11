Год пандемии назван самым смертоносным в истории США

Вашингтон, 11 марта. За 2020 год США потеряли более трех миллионов граждан. Самыми частыми причинами смерти стали сердечные заболевания, рак и COVID-19, пишет издание Politico.

Информация об этом следует из отчета Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По данным специалистов, коронавирус вызвал рост летальных случаев на 15%. Прошедший год признан самым смертоносным в истории США.

С начала пандемии в США коронавирусом заразились более 29 млн человек, из которых свыше полумиллиона скончались, о чем свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Вакцинация стартовала в стране несколько месяцев назад и продолжается до сих пор.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении 326 тыс. новых случаев инфицирования. В общей сложности по всему миру COVID-19 заболели почти 117 млн человек.