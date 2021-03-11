Женатый Юрий Фирсов общался с женщинами на сайтах знакомств

Москва, 11 марта. Супруг покойной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов в браке с предыдущей женой Натальей общался с женщинами на сайтах знакомств.

Знакомство Легкоступовой и Фирсова также произошло в Интернете за пять лет до свадьбы. Брак же супругов продлился всего 40 дней, так как певица умерла в результате черепно-мозговой травмы.

Яхтсмен не стал отрицать, что был активным пользователем сайтов знакомств при предшественнице Легкоступовой, но заверил, что делал это не ради флирта. Фирсов в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что общался в Сети с потенциальными клиентками, которым интересен яхтинг.

Некоторые зрители заподозрили Юрия Фирсова в сговоре с бывшей женой Натальей, с которой они якобы спланировали женитьбу на Легкоступовой для обогащения. Яхтсмен решительно отверг эти догадки и заявил, что искренне любил певицу. Претендовать же на наследство он решил из-за жажды справедливости.

Вдовец также допустил, что может снова жениться, но пообещал не забывать «Валюшу». При этом в соцсетях есть множество активных профилей Фирсова. Подруга Легкоступовой Галина Ломакина назвала имя женщины, которая может быть следующей возлюбленной яхтсмена. Некая Наталья Селезнева может претендовать не только на руку и сердце вдовца, но и на квартиру Легкоступовой.

Дети Валентины Легкоступовой заявили, что Юрий Фирсов пытается лишить их наследства. Яхтсмен поселился в квартире покойной супруги и не собирается ее покидать.